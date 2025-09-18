نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعبر عقبة الإسماعيلي بثنائية نظيفة ويرتقي لصدارة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي أمام الزمالك والتي تجمعهم ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتفوق الزمالك بثنائية دون رد ليعود لصدراة الدوري مؤقتا على حساب المصري.

عبد الله السعيد افتتح هدف الزمالك الأول أمام الإسماعيلي في الدقيقة 8 بعد ركلة جزاء نفذها بنجاح في الشباك ووضع فريقه في المقدمة

وعزز عدي الدباغ تقدم نادي الزمالك بهدف ثان في الدقيقة في الدقيقة 56 من عمر اللقاء ليؤكد فوز الزمالك.

بهذه النتيجة احتل الزمالك الصدراة برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الرابعة في المركز التاسع عشر.

وجاء تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد صبحى

‎خط الدفاع: عمر جابر * محمد اسماعيل * حسام عبد المجيد * محمود بنتايك.

‎خط الوسط: نبيل دونجا * عبد الله السعيد.

‎خط الوسط الهجومى: ناصر ماهر * أدم كايد * خوان الفينا.

‎مهاجم وحيد: عدى الدباغ.