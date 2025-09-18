نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسكار يجتمع بحكام الدورى الممتاز ويؤكد: لدينا عناصر على نفس مستوى حكام "فيفا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، ظهر اليوم الخميس، مع 10 من حكام بالدوري الممتاز، وذلك لمناقشة تطوير الأداء خلال الفترة المقبلة والعمل على تعزيز نقاط القوة ومعالجة السلبيات.

وأكد رويز خلال اجتماعه بالحكام، على وصول الحكام المصريين إلى مستوى متميز، مشددًا على ضرورة تقليل الأخطاء في المباريات، والسير على نفس خطى حكام القمة فى الفيفا، مضيفًا أن هناك حكامًا فى مصر يمتلكون الكفاءة ذاتها.

وأشار إلى أن جميع الفرق واللاعبين يسعون للتنافس على البطولات وتحقيق الألقاب، وهو ما يتطلب دقة أكبر فى إدارة المباريات.

وطالب أوسكار الحكام ببذل مجهود مضاعف يصل إلى 200% من أجل تحقيق أحلامهم بالوصول إلى المستويات العالمية.

وشهد الاجتماع حضور وجيه أحمد نائب رئيس لجنة الحكام، وجهاد جريشة عضو اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية.