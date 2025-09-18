نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهولندي أرت لانجيلير مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين بالأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الهولندي أرت لانجيلير، مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين.

جاء ذلك بعد قيام ‏المدير الرياضي بدراسة العديد من السير الذاتية للعديد من المدربين المتخصصين في تدريب الناشئين.

وبالعرض على لجنة التخطيط ‏ومحمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف على الكرة، تم التعاقد مع المدرب الهولندي لمدة 3 مواسم وسوف يبدأ عمله مطلع ‏شهر أكتوبر.‏