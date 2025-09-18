الرياضة

حمزة علاء يعود لصفوف الأهلي من جديد

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي مساء اليوم عن التعاقد مع حارس المرمى حمزة علاء وذلك بعد رحيله نادي بورتيمونينسي البرتغالي بعدما انتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة

ولم تستمر تجربة الحارس الشاب كثيرًا في الخارج ليرحل عن ناديه ويعود للأهلي بعقد يمتد لمدة 3 سنوات ونصف.

وأنهى وليد صلاح الدين مدير الكرة في النادي الأهلي إنهاء كافة الإجراءات وإتمام التعاقد مع الحارس.

وعبر الحارس عن ارتياحه للعودة من جديد لصفوف ناديه، مؤكدا أنه سوف يبذل قصارى جهده مع زملائه خلال الفترة المقبلة.

