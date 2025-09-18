نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن عبد المسيح: الإسماعيلي رايح لحتة “أوحش” من المواسم الماضية.. ولا بد من وجود مستثمر لدعم النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق، أن وضع الإسماعيلي هذا الموسم سيكون أصعب من المواسم الماضية بسبب قلة الدعم المادي للنادي.

وقال عبد المسيح في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف أم: والإسماعيلي هذا الموسم رايح لحتة أصعب من المواسم الماضية وهذا سبب من أسباب استقالتي من مجلس الإدارة

وأضاف: ليس هناك اي تدعيمات أو دعم من خارج النادي وأيضا غرامات كبيرة وموضوع القرض الذي سيحصل عليه مجلس الإدارة فأين سيصرف نادي الإسماعيلي في ظل عدم وجود أي دعم للنادي سواء من رجال الاعمال أو عدم وجود مستثمرين لمساندة النادي.

وتابع: لا بد من تدخل الدولة مع نادي الإسماعيلي ونادي الإسماعيلي بهذه الجماهيرية مش عارف يجيب راعي على التي شيرت الخاص للفريق حتى هذه اللحظة، ورجال الاعمال لا يدعمون الاسماعيلي بأي مبالغ مالية ولا بد من وجود مستثمر لمساعدة الاسماعيلي رفقة مجلس الإدارة