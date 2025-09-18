نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن عبد المسيح: الإسماعيلي دخل موسوعة “جينيس”.. ودوافع الزمالك أكبر من الدراويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن مواجهة الدراويش أمام فريق الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد المسيح في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: مباراة الزمالك والإسماعيلي صعبة للغاية على الدراويش، الفريق المتواجد للإسماعيلي في الوقت الحالي هو فريق الأمل

وأضاف: فريق الإسماعيلي دخل موسوعة “جينيس” العالمية للموسم الثالث على التوالي دون تدعيمات للفريق، ولكن دوافع الزمالك أكبر من الإسماعيلي اليوم والإسماعيلي رايح لحتة أصعب من المواسم وهذا سبب استقالتي من مجلس الإدارة

وتابع: ليس هناك اي تدعيمات أو دعم من خارج النادي وأيضا غرامات كبيرة وموضوع القرض الذي سيحصل عليه مجلس الإدارة فأين سيصرف نادي الإسماعيلي

وواصل: لا بد من تدخل الدولة مع نادي الإسماعيلي ونادي الإسماعيلي بهذه الجماهيرية مش عارف يجيب راعي على التي شيرت الخاص للفريق حتى هذه اللحظة، ورجال الاعمال لا يدعمون الاسماعيلي بأي مبالغ مالية ولا بد من وجود مستثمر لمساعدة الاسماعيلي رفقة مجلس الإدارة