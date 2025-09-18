نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفآجات صادمة...آخر تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تطورات مثيرة تتعلق بشأن ملف اختيار مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد رحيل خوسيه ريفيرو وتعيين عماد النحاس المدرب العام محله لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وقال عبدالهادي بتصريحات له ببرنامج اللعيب عبر قناة mbcmasr: "في بعض الناس بتطفش أي مدير فني لما يعرفوا أن مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلاص هيفنش معاه ويبقى كل الأمور تمام ويجي تاني يوم يعتذر".

وتابع: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مستاء حيث يوجد أيادي خفية بتبوظ مفاوضات اختيار المدير الفني الأجني الجديد القادم ولكن هذه معلومة صحيحة".

وصرح عبدالمنصف: "دلوقتي تعدد النجوم بقي مشكلة كبيرة وقبل تعاقد الأهلي مع هذه الصفقات حذرنا أن الكورة مش بس أسامي ولاعيبة ومدى استقرار النادي وفلوس ونجوم كتير انما هو مجهود وشغل وازاي تختار لاعيبة تفيدك وتصنفهم لرقم اتنين وتلاتة لكن تعدد لاعيبة وكلهم تديهم الثقة وان هتنزل تكسب كل الناس ومش طبيعي تقول للناس هاخد الدوري قبل ما يبدأ ومتنساش ان في منافس".