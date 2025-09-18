نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن التعاقد مع الحارس حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن إبرام تعاقد جديد مع الحارس حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وقام وليد صلاح الدين بإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتعاقد مع الحارس، والذي عبر عن ارتياحه الشديد لإبرام عقد جديد مع الأهلي، مؤكدًا أنه سوف يبذل قصارى جهده مع زملائه خلال الفترة المقبلة.