الرياض - كتبت رنا صلاح - اختتم مركز شباب القويرة، اليوم الخميس فعاليات بطولة قدامى لاعبي كرة الطائرة، بمشاركة فرق من مختلف مناطق محافظة العقبة.

اختتام بطولة قدامى لاعبي كرة الطائرة في القويرة

وتهدف البطولة إلى تعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين اللاعبين القدامى، والتعرف على لاعبين جدد، مما يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والعلاقات بين الأفراد.

وأكد مدير مديرية شباب محافظة العقبة أحمد الحسن أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الروح الوطنية وغرس القيم الرياضية في نفوس الأجيال المختلفة، بالإضافة إلى استثمار أوقاتهم في الأنشطة الرياضية المفيدة مثمنا جهود الجهات الداعمة للبطولة ودورهم في تحمل المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الروابط الاجتماعية والرياضية بين أبناء المجتمع المحلي.

وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي: فوز فريق قدامى لاعبي لواء القويرة بالمركز الأول، وحصول فريق نادي شباب الديسة على المركز الثاني.

ورعى حفل اختتام البطولة متصرف لواء القويرة الدكتور خالد المزايدة، بمشاركة واسعة من لاعبين قدامى من مختلف أنحاء اللواء وقضاء الديسة.