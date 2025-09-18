نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يحسم موقفه: "أتمنى أن يتوج ديمبيلي بالكرة الذهبية" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي موقفه من هوية اللاعب الأحق بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية 2025، مؤكدًا أنه يتمنى أن يظفر بها زميله وصديقه في المنتخب الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وقال مهاجم ريال مدريد في تصريحات نقلتها الصحافة الفرنسية: "سأتابع حفل الكرة الذهبية عبر التلفاز، وسأكون سعيدًا للغاية إذا فاز ديمبيلي، لأنه صديقي"، مضيفًا أن ما قدّمه جناح باريس سان جيرمان يجعله المرشح الأبرز".

ديمبيلي المرشح الأقوى

الحفل سيقام في 22 سبتمبر بباريس، وسط ترقب عالمي لمعرفة من سيخلف رودري (مانشستر سيتي) المتوّج بالنسخة الماضية. ويُنظر إلى الثلاثية التاريخية التي حققها باريس سان جيرمان تحت قيادة لويس إنريكي — ومن ضمنها الفوز بدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان في ميونخ — كعامل حاسم قد يمنح ديمبيلي الأفضلية.

إلا أن الجدل يظل قائمًا بسبب سياسة القائمين على الجائزة، الذين اعتادوا تغيير معايير الاختيار وإبقاء النتيجة طي الكتمان حتى اللحظة الأخيرة.

مخاوف من تكرار "قضية فينيسيوس"

المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، لويس كامبوس، قال بلهجة قوية: "لدينا تسعة لاعبين مرشحين للكرة الذهبية، نحن سعداء جدًا. عثمان ديمبيلي فاز بجائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال وأفضل لاعب في الدوري المحلي، لقد حقق كل شيء. لو كان اسمه ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، لما كانت هناك أي مناقشة."

ريال مدريد غاضب

على الجانب الآخر، ما زال ريال مدريد يعيش على وقع خيبة الموسم الماضي حين خسر فينيسيوس جونيور الكرة الذهبية رغم موسم استثنائي. مصادر من داخل النادي الملكي تؤكد أن الإدارة تفكر في تقليص حضورها للحفل، احتجاجًا على ما وصفته بـ "الظلم" الذي تعرّض له نجمها البرازيلي.

ويبقى الأمل الأكبر بالنسبة لمبابي أن لا تذهب الجائزة إلى برشلونة، قائلًا إن ديمبيلي قدّم "تسعة أشهر كان خلالها اللاعب الأكثر تأثيرًا في أوروبا".



