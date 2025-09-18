الرياض - كتبت رنا صلاح - جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 والقنوات الناقلة، تشهد الساحة الرياضية اليوم نشاطا كبيرا من المباريات البارزة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تتواصل المنافسات في الدوري المصري بعدة لقاءات قوية، منها مبارتي بيراميدز ضد زد والإسماعيلي أمام الزمالك، وفي المملكة العربية السعودية، ينتظر عشاق كرة القدم جولة جديدة من دوري المحترفين بمواجهات شيقة، بينما تتركز الأنظار مساء على قمم دوري أبطال أوروبا التي تجمع نيوكاسل مع برشلونة ومانشستر سيتي ضد نابولي.

الان تعرف على .. جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 والقنوات الناقلة

الإسماعيلي × الزمالك – 06:00 بتوقيت أبوظبي – أون سبورت 1.

مودرن سبورت × إنبي – 06:00 بتوقيت أبوظبي – أون سبورت 2.

الاتحاد × كهرباء الإسماعيلية – 06:00 بتوقيت أبوظبي – أون سبورت 2.

بيراميدز × زد – 06:00 بتوقيت أبوظبي – أون سبورت 1.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الخلود × ضمك – 07:40 مساء بتوقيت أبوظبي – ثمانية 2.

التعاون × الاتفاق – 07:40 مساء بتوقيت أبوظبي – ثمانية 1.

نيوم × الأخدود – 10:00 مساء بتوقيت أبوظبي – ثمانية 1.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا