شبانة: وكيل إمام عاشور تخطى حدوده

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد شبانة إن "جرجرة" الأهلى وإعلامه لتصريحات وكيل إمام عاشور حققت الهدف الذى يسعى إليه ادم وطني ولو تجاهل الأهلي هذه التصريحات كان أفضل".

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم: آدم وطني تسبب في مشكلة لإمام عاشور مع الجمهور قبل الإدارة وكأنه يقصد ذلك فالجمهور لم ينس ما حدث من نفي الوكيل مع وسام أبو على وعصيانه على النادى".

وأشار شبانة أن نادي بحجم الأهلي من حقه رفض التعامل مع وكيل لاعبين يدفع لاعبيه للعصيان وهناك مواقف مشابهة بأندية عالمية كثيرة، مؤكدًا أن هناك روايتين وضعت إمام عاشور فى مأزق عليه أن يختار واحدة منهما، الأولى ان الوكيل يبحث عن مصلحته ولو على حساب الأهلي وهو يرحب بذلك أو يرفض إمام عاشور ما جرى وعليه أن يعلن ذلك.