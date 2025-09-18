نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلاسيكو 147.. التاريخ يميل نحو الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مساء اليوم الخميس ضيفا على نظيره فريق الإسماعيلي، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» تاريخ مواجهات الزمالك أمام الإسماعيلي قبل مواجهة الليلة في بطولة الدوري.

تقابل الفريقان من قبل في 146 مباراة سابقة بكافة البطولات، وكانت كفة فريق الزمالك هي الأرجح، حيث حقق أبناء ميت عقبة الفوز في 76 مباراة، وهزموا في 35 مباراة، وحل التعادل بين الفريقين في 35 مباراة.

تقابل الفريقان في بطولة الدوري المصري الممتاز 123 مرة، نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز خلال 57 مواجهة، وتعادل في 33 مباراة، وهزم في 33 مواجهة.

استطاع لاعبو فريق الزمالك تسجيل 208 هدفا في شباك الإسماعيلي، بينما اهتزت شباك الزمالك برصيد 138 هدفا.

يعتبر علاء الحامولي وشريف الفار وعبد الحليم علي الهدافين التاريخيين للزمالك أمام الدراويش فريق الإسماعيلي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بصوت المعلق الرياضي محمد الشاذلي.