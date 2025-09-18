نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة في الدوري المصري؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم “دوت الخليج الرياضي” تفاصيل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري، متضمنًا اسم المعلق والقناة الناقلة، وذلك نظرًا لأهمية اللقاء الذي تتباين فيه أهداف الفريقين.

فالفارس الأبيض يدخل المباراة بدافع قوي من أجل استعادة صدارة جدول الدوري من المصري البورسعيدي، بينما يسعى فريق الدراويش إلى تحقيق انتصار يعيد له الثقة المفقودة، ويُبعده في الوقت ذاته عن مناطق الخطر المؤدية إلى الهبوط.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر المسابقة المحلية.

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تُبث المواجهة المرتقبة عبر شاشة قناة On Time Sports 1، ويقوم بالتعليق عليها المعلق الرياضي محمد الشاذلي.