نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى حجيج تشهد ختام بطولة إفريقيا للشباب للكرة الطائرة بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، المباراة النهائية وحفل ختام بطولة إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها مصر منذ 13 وحتى 21 سبتمبر الجاري بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة 8 دول أفريقية.

ومن المقرر أن يقام النهائي يوم السبت المقبل، حيث تشارك حجيج إلى جانب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، في تتويج الفرق الفائزة بالميداليات الملونة والكؤوس. وكانت حجيج قد حضرت حفل افتتاح البطولة وتابعت جزءًا كبيرًا من منافساتها قبل أن تغادر إلى الفلبين للمشاركة في اجتماعات الاتحاد الدولي للكرة الطائرة ومتابعة مباريات بطولة العالم هناك.

وأكدت رئيسة الاتحاد الأفريقي أن بطولات الشباب والناشئين تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الاتحاد لتطوير اللعبة في القارة السمراء، مشيرة إلى أن الاهتمام بالقاعدة هو السبيل الأمثل لصناعة أجيال قادرة على المنافسة عالميًا. وأضافت أن الاتحاد الأفريقي يعمل مع جميع شركائه لدعم ممارسة اللعبة وتوسيع قاعدتها، مرحبة بكل المبادرات والأفكار التي تسهم في تعزيز مكانة إفريقيا على خريطة الكرة الطائرة الدولية.

كما أعربت حجيج عن تقديرها العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير للرياضة المصرية، مشيدة بالدور البارز الذي يقوم به وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي من خلال التعاون المثمر مع الاتحاد الأفريقي، وهو ما ينعكس إيجابًا على تطوير الرياضة القارية ويقدم نموذجًا يحتذى به في الشراكة والتكامل.