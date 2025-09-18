نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مواجهات الجولة الخامسة من دورى المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الخامسة من دورى المحترفين بإقامة 6 مواجهات غاية في القوة والإثارة وتختتم الجولة الجمعة بإقامة 3 مباريات ساخنة.



مباريات اليوم الخميس في الرابعة والنصف تقام..



1- إف سي مسار مع بترول أسيوط

على ملعب رايت تودريم بمدينة 6 أكتوبر يستضيف فريق مسار صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد بركات برصيد 4 نقاط نظيره فريق بترول أسيوط صاحب المركز الخامس بقيادة أحمد عبد المقصود برصيد 8 نقاط.

2-بروكسي مع المصرية للاتصالات

على ملعب نادي بروكسي يلعب فريق بروكسى صاحب المركز السادس بقيادة محمد حامد برصيد 8 نقاط مع فريق المصرية للإتصالات صاحب المركز الـخامس عشر بقيادة جمعة مشهور برصيد 3 نقاط .

3- مالية كفر الزيات مع الترسانة

على ملعب المالية يحل فريق الترسانة صاحب المركز العاشر بقيادة عطية السيد برصيد 5 نقاط ضيفأ ثقيلًا على فريق مالية كفر الزيات صاحب المركز السادس عشر بقيادة ايمن المزين برصيد نقطتين.

4- اسوان مع لافنينا

على ملعب اسوان يلتقي فريق أسوان صاحب المركز التاسع بقيادة أمير عزمى مجاهد برصيد 5 نقاط مع فريق لافنينا

وصافة جدول الترتيب بقيادة حسن موسى برصيد 9 نقاط.

5- السكة الحديد مع طنطا

وفى السادسة والنصف يشهد ستاد بتروسبورت لقاء صعب بين فريق السكة الحديد صاحب المركز قبل الأخير بقيادة حسام عبد العال برصيد نقطة وحيدة مع فريق طنطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة علاء نوح برصيد 4 نقاط.

6- الانتاج الحربي مع ابو قير



تختتم مباريات اليوم فى الثامنة والنصف مساءا بلقاء القمة بين فريق الإنتاج الحربى صاحب المركز الثالث بقيادة محمد عطية برصيد 9 نقاط مع أبو قير للأسمدة صاحب الصدارة بقيادة ياسر الكناني برصيد 10 نقاط .

وتستكمل باقى المباريات الجمعة بثلاث لقاء هم..



1- القناة مع المنصورة



على ملعب نادي القناة يواجه فريق القناة صاحب المركز الرابع بقيادة محمد عبد الناصر برصيد 8 نقاط نظيره فريق المنصورة صاحب المركز الثامن بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 6 نقاط.



2-الداخلية مع راية



على ستاد كلية الشرطة بالعباسية يصطدم فريق الداخلية صاحب المركز السابع بقيادة علاء عبد العال برصيد 6 نقاط مع فريق راية صاحب المركز الرابع عشر بقيادة أشرف توفيق برصيد 4 نقاط.



3-ديروط مع بلدية المحلة



على ستاد بني سويف يستقبل فريق ديروط صاحب المركز الثالث عشر بقيادة أحمد عبد المنعم كشري برصيد 4 نقاط فريق بلدية المحلة متذيل المجموعة بقيادة أحمد عبد الرؤوف برصيد نقطة.