نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة موناكو وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل موناكو الفرنسي ضيفًا ثقيلًا على نظيره كلوب بروج البلجيكي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب جان بريدل، مواجهة كلوب بروج وموناكو ضمن فعاليات الجولة الأفتتاحية من بطولة الشامبيونزليج.

موعد مواجهة موناكو وكلوب بروج في الشامبيونزليج

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والتاسعة إلا ربع بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة كلوب بروج وموناكو في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD2.