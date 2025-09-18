نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة جالطة سراي وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد جالطة سراي التركي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن فعاليات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/2025.

ويحتضن ملعب دويتشه بنك بارك، المباراة المثيرة بين جالطة سراي وآينتراخت فرانكفورت، في إطار منافسات الجولة الأفتتاحية من بطولة الشامبيونزليج.

موعد مواجهة جالطة سراي وآينتراخت فرانكفورت في الشامبيونزليج

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة جالطة سراي وفرانكفورت في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD3.