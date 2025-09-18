نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنفت اليوم الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز والتي شهدت مباريات هامة وقوية في اليوم الأول.

أبرز النتائج كانت في فوز المصري على حساب غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واقتناص بتروجيت نقطة ثمينة من الجونة.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي ترتيب جدول الدوري قبل بداية اليوم الثاني من مباريات الجولة:-

1-المصري: 14 نقطة

2-الزمالك: 13 نقطة

3-وادي دجلة: 10 نقاط

4-سيراميكا كليوبترا: 10 نقاط

5-مودرن سبورت: 10 نقاط

6-بتروجيت: 10 نقاط

7- زد: 10 نقاط

8 إنبي- 9 نقاط

9- بيراميدز: 8 نقاط

10- غزل المحلة: 8 نقاط

11- حرس الحدود: 8 نقاط

12-طلائع الجيش: 8 نقاط

13- البنك الأهلي: 7 نقاط

14-الجونة: 7 نقاط

15- سموحة: 7 نقاط

16- الأهلي: 6 نقاط

17- الاتحاد السكندرى: 5نقاط

18- المقاولون العرب: 4 نقاط

19- الإسماعيلي: 4 نقاط

20- فاركو: 3 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية: نقطتين