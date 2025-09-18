نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب عدد كبير من مشجعي الفارس الأبيض في معرفة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري 2025-2026.

ويحتضن ملعب "هيئة قناة السويس"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي الزمالك والإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

سيتم نقل وإذاعة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات أون سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا ON SPORTS 1HD، بتعليق المعلق محمد الشاذلي.