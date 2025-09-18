نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا يعاقب نجم الزمالك بالاستبعاد أمام الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، أن البلجيكي فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك قرر استبعاد الانجولي شيكو بانزا من قائمة مباراة الإسماعيلي كنوع من أنواع العقاب بعد وصوله متأخر من بلده بعد الإجازة التي حصل عليها.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن فيريرا يرى أن انتظام اللاعب في أكثر من تدريب غير كاف لعودته مرة أخرى لمباريات الفريق ومن الوارد عودته مرة أخرى للمباريات خلال المواجهات المقبلة.