نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ليفربول الإنجليزي من تحقيق الفوز أمام نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "أنفيلد" في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

أهداف مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

افتتح أندي روبرتسون أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة حرة، نفذها صلاح بتسديدة مباشرة، ارتطمت بقدم روبرتسون وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 7، بعد تبادل التمريرات بينه وبين ريان جرافينبيرش، أنهاها صلاح بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يمين الحارس يان أوبلاك.

وقلص ماركوس ليورنتي الفارق لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 3+45، بعد تمريرة من جياكومو راسبادوري إلى ليورنتي الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل نفس اللاعب الهدف الثاني والتعادل لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 81، بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم ماك أليستر وسكنت الشباك على أعلى المرمى.

وأحرز فيرجيل فان دايك الهدف الثالث لصالح ليفربول في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، نفذها دومينيك سوبوسلاي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها فان دايك برأسية رائعة، سكنت الشباك على يسار الحارس يان أوبلاك.

— beIN SPORTS (@beINSPORTS)