نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرعون "أون فاير".. صلاح يسجل في فوز ليفربول بثلاثية على أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

أحداث مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

تمكن أندي روبرتسون من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة حرة، نفذها صلاح بتسديدة مباشرة، ارتطمت بقدم روبرتسون وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 7، بعد تبادل التمريرات بينه وبين ريان جرافينبيرش، أنهاها صلاح بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يمين الحارس يان أوبلاك.

وكاد محمد صلاح أن يسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 21، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

واستطاع ماركوس ليورنتي أن يسجل الهدف الأول لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 3+45، بعد تمريرة من جياكومو راسبادوري إلى ليورنتي الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنع القائم الأيسر للمرمى الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 65، بعد تسديدة من محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء.

وسجل ماركوس ليورنتي الهدف الثاني والتعادل لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 81، بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم ماك اليستر وسكنت الشباك على أعلى المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، سجل فيرجيل فان دايك الهدف الثالث لصالح ليفربول، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، نفذها دومينيك سوبوسلاي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها فان دايك برأسية رائعة، سكنت الشباك على يسار الحارس يان أوبلاك.