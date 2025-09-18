نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يكتسح أتالانتا برباعية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا مستحقًا على نظيره أتالانتا الإيطالي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على أرضية ملعب بارك دي برانس معقل العملاق الباريسي، ضمن فعاليات الجولة الأفتتاحية من مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 26/2025.

نتيجة مواجهة باريس سان جيرمان وأتالانتا في الشامبيونزليج

تمكن العملاق الباريسي من تسجيل هدف التقدم مبكرًا، وتحديدًا في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول، عن طريق مدافعه البرازيلي ماركينيوس كوريا، بعد تمريرة مميزة من رويز.

ثم أضاف الجورجي المتألق خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 39، من صناعة أشرف حكيمي.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 44، أضاع الفرنسي برادلي باركولا ركلة جزاء لصالح العملاق الباريسي.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 51، عزز باريس سان جيرمان تقدمه، وسجل الهدف الثالث عن طريق الظهير البرتغالي نونو مينديش، بعد تمريرة من برادلي باركولا.

وفي الدقيقة 90+1، سجل البرتغالي جونتشالو راموس مهاجم باريس سان جيرمان الهدف الرابع لفريقه.

مواجهة باريس سان جيرمان القادمة

يستعد العملاق الباريسي لخوض مباراة القمة أمام غريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا، يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.