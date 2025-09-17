نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأمر فيريرا.. الزمالك يفتح ملف تجديد عقد نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن مسئولو نادى الزمالك استقر على فتح ملف تجديد عقد دونجا مع الفريق، خاصة بعد المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعب مع الفريق الأبيض في المباريات الأخيرة.

وأكد الغندور، أن فيريرا أكد لمسئولى الزمالك أن دونجا من العناصر الأساسية في الفريق، واستمراره سيكون إضافة للقلعة البيضاء.

وشدد، يرحب دونجا بتجديد عقده مع الزمالك،وتنتظر إدارة القلعة البيضاء الوقت المناسب لإنهاء هذا الملف، بجانب اللاعبين الأخرين التي تنتهى عقوهم نهاية الموسم وعلى رأسهم أحمد حمدى ومحمد السيد.