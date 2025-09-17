نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يستعيد الثقة..تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري في المقال التالي

تعرف على موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا القادمة في الدوري المصري 2025، والقنوات الناقلة، وترتيب الفريقين في جدول الدوري، مع تفاصيل استعدادات الأهلي بعد نتائجه الأخيرة وسعيه للعودة للمنافسة.

الأهلي يسعى لتصحيح المسار في الدوري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

المباراة ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 19 سبتمبر 2025، على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير لما سيقدمه الفريق الأحمر بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال.

الأهلي يدخل اللقاء وعينه على استعادة الثقة

بعد تعادله الأخير أمام إنبي بهدف لكل فريق، وخسارته قبلها من بيراميدز، ما تسبب في تراجع ترتيبه إلى المركز الخامس عشر بجدول الدوري برصيد 6 نقاط فقط، من أصل 5 مباريات، حيث فاز في مباراة وحيدة وتعادل 3 مرات وخسر مواجهة واحدة.

موقف سيراميكا كليوباترا قبل المباراة

على الجانب الآخر، يدخل فريق سيراميكا كليوباترا اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما جمع 10 نقاط جعلته يحتل المركز الرابع في جدول الدوري.

الفريق حقق 3 انتصارات وتعادل مرة واحدة وتعرض لخسارة وحيدة، ويطمح إلى استغلال تراجع أداء الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية وربما مفاجأة كبيرة بخطف الثلاث نقاط من استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتُقام المواجهة على أرضية استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" المالكة لحقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يمكن لعشاق كرة القدم متابعة اللقاء بجودة HD وتحليل فني شامل قبل وبعد المباراة.

مواجهة مرتقبة وحاسمة

الأهلي مطالب بانتفاضة حقيقية أمام سيراميكا كليوباترا، خاصة في ظل غضب جماهيره من البداية المتذبذبة في الموسم الجديد، بينما يسعى سيراميكا لمواصلة عروضه القوية وتثبيت أقدامه بين الكبار.

المباراة تمثل اختبارًا صعبًا للفريقين، وفرصة لإثبات الجدارة والمنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدوري.