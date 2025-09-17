نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبد الحميد: 700 ألف ثمن حملة تشويهي عند جمهور الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن هناك حملة لتشويهي مقابل 700 ألف جنيه على مواقع السوشيال ميديا من أجل إسكاتي، وتلقيت عرضا لشرائي من قبل الزمالك.

وقال تامر عبد الحميد الذي حل ضيفا على الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "أنا مدفوع فيا 700 ألف جنيه لإحدى الشركات من أجل تشويهي بالأرقام أهو، علشان أسكت فقط، علشان الناس متسمعش اللي بقوله، مدفوعين لشركة إلكترونية من أجل تشغيل لجان على السوشيال ميديا، يشتروا كومنتات، صفحات تكتب بوستات ضدك، عيال قاعدة ب150 جنيه في البوست".

وأضاف تامر عبد الحميد: "هم عارفين أني أعرف حاجات حاولوا يشتروني معرفوش، الهدف إيه أنهم عارفين إني معايا معلومة فالأمور أنه لازم يسكت وهأوريك محاولة الشراء بس لازم تشهد أمام مصر أنك شوفت عرض الشراء".

وأوضح: "اللي شوفته دلوقتي محاولات شرائي من اتنين مسئولين في نادي الزمالك، مش هينفع تقول بس انت شوفت بعينك عرض الشراء".

