نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان الرسمي أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كريستيان تشيفو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره أياكس الهولندي، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة إنتر ميلان ضد أياكس، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل إنتر ميلان الرسمي أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: باستوني، دي فريج، أكانجي، دومفريس.

خط الوسط: باريلا، كالهنوجلو، مخيتاريان، ديماركو.

خط الهجوم: تورام، بيو اسبيسيتو