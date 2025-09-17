نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأولمبى يعود للانتصارات ويفوز على هلال مطروح بثنائية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأولمبى على نظيره هلال مطروح بهدفين مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعت بينهما عصر اليوم على ملعب عز الدين يعقوب بالنادى الأولمبى.

سجل هدفى أحمد عجوه والسنغالى اليو بداره.

وبذلك يرتفع رصيد الأولمبي إلى 6 نقاط ويتجمد رصيد هلال مطروح عند 3 نقاط.

وحضر المباراة النجم السكندرى الشهير أحمد الكاس نجم الأولمبى والمنتخب الشهير والمدير الفنى الحالى لمنتخب 2008 كما حضر المباراة المحاسب حسن مفيد أمين الصندوق بالنادى الأولمبى والعميد هشام حمدى والكيميائى إيهاب الكأس والمحاسب أحمد قطب والاعلامى عاصم زغلول أعضاء مجلس إدارة النادى.

جاءت المباراة سريعة فى شوطها الأول وسيطر الأولمبى على معظم فترات الشوط وترجم سيطرته إلى هدف عن طريق أحمد عجوه لينتهى الشوط الأول بتقدم الأولمبي بهدف دون رد.

وفى الشوط الثاني حاول الأولمبى تعزيز الهدف وحاول الهلال إدراك التعادل ال أو ان ايلو بداره تمكن من احراز الهدف الثاني للأولمبى لتنتهى المباراة وسط فرحه وبهجة لأعضاء النادى السكندرى.

وعقب المباراة أعرب خميس جعفر المدرب العام للأولمبى عن سعادته بفوز فريقه مؤكدًا أن المباراة كانت صعبه بسبب خسارة فريقه المباراة الأخيرة أمام دمنهور بنتيجة ثقيلة.

وأشاد جعفر بأداء لاعبيه وأعرب عن أمله فى استمرار الانتصارات.