نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج مباريات الاربعاء في جولة مثير من دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نتائج مباريات الاربعاء في جولة مثير من دوري القسم الثاني

أسفرت نتائج منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة (أ) والجولة الثالثة المجموعة الثالثة (ب) لمجموعتي بحري والإسكندرية عن فوز فريق اتحاد نبروه بقيادة سعيد عبد العزيز على فريق بيلا بقيادة ابراهيم الشهيدي بهدفين مقابل هدف.



انتهى الشوط الأول بتقدم اتحاد نبروه بهدف سجله اسامة الحسيني واضاف حموشة الهدف الثانى وإدرك عبد الرحمن مانو هدف بيلا من ركلة جزاء.

- فوز فريق الشنواني بقياده محمد صلاح طياره مع فريق بني عبيد بقياده احمد عبد النبي. بثلاثية مقابل هدفين.



انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الشنواني بهدف دون رد سجله وتعادل محمد امين لبنى عبيد وأضاف الحنفي محمد الهدف الثاني

- تعادل فريق كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق مع فريق دكرنس بقيادة ابراهيم العدل سلبيًا.

- تعادل فريق الصيد بالمحلة بقيادة وائل صلاح على فريق اتحاد بسيون بقيادة رفعت محمد بهدف لمثله تقدم قرية الصيد بهدف سجله احمد الحديدي من ضربه جزاء ‏‎ وتعادل النكلاوي لفريق اتحاد بسيون.



ـ فوز فريق سمنود بقيادة خالد الإمام علي فريق كوم حمادة بقيادة حمادة الطحان بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق سمنود بهدفين نظيفين سجلهما حمادة جلال،جلال، وقلص الفارق أحمد الغنيمى لفريق شباب كوم حمادة عن طريق ضربة جزاء.

- فوز فريق ميجا سبورت بقيادة جاد توفيق على فريق منية النصر بقيادة ميدو الدبيسي بهدفين مقابل هدف.



انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله تقدم فريق منية النصر بهدف أحمد نوسا من ركلة جزاء وتعادل عاطف الحسني لميجا سبورت واضاف مجدي صبري الهدف الثاني لميجا سبورت.

وتختتم الجولة الخميس بلقاء فريق شربين مع فريق بايونيرز.

المجموعة الثالثة ( ب)



- فوز فريق اسكندريه للبترول بقيادة أحمد فاروق فريق الحريه بقيادة عصام ربيع بهدف دون رد سجله عمرو مطاوع.

ـ فوز فريق المجد السكندري بقيادة أمير قيصر على فريق دلفي بقيادة محمد شرف بهدف دون رد سجله رزق في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

- فوز فريق الاوليمبي بقيادة علاء المني مع فريق الهلال الضبعة بقيادة محمد مصطفى بهدفين نظيفين.



انتهى الشوط الأول بتقدم الاوليمبي بهدف سجله أحمد عجوه وأضاف الهدف الثاني.



- فوز فريق بدر بقيادة محمد ابو حطب على فريق الحمام بقيادة محمد لطفي كابوريا بهدف دون رد سجله السيد رمضان.



- فوز فريق طلائع الاسطول بقيادة محمد ابو زيد على فريق ابو المطاطير بقيادة حمادة عبد الله بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله تقدم فريق ابو المطاطير بهدف أحمد الشحات وتعادل أحمد جمعة لطلائع الاسطول وإدرك محمد سليم الهدف الثاني فريق طلائع الاسطول.



. تعادل فريق الرجاء بقيادة ابو العينين شحاتة مع فريق دمنهور بقيادة سيد عبد العال سلبيًا.

- فوز فريق سبورتنج بقيادة محمد حسني على فريق الزهور بمطروح بقيادة ابراهيم صلاح بهدفين نظيفين سجلهما مروان السيد.