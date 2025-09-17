كيبييجون التاريخية على خطى الكروج وعيد ناصر وسجاتي على الموعد فـي مونديال طوكيو للقوى

طوكيو ـ أ.ف.ب: دخلت الكينية فيث كيبييجون تاريخ ألعاب القوى من بابه الواسع بلقب رابع تواليا في سباق 1500 م في اليوم الرابع من بطولة العالم في طوكيو، وسارت على خُطى المغربي هشام الكروج المهيمن على هذه المسافة لدى الرجال بين عامي 1997 و2003.

بتسجيلها 3:52.15 دقائق بعد تسارع مخيف في الامتار الاخيرة فازت كيبييجون بفارق يزيد عن عشرة أمتار عن أقرب منافساتها مواطنتها دوركوس إيووي (3:54.92 د)، فيما حلت الأسترالية جيسيكا هال ثالثة ونالت البرونزية (3:55.16 د).

بدا واضحا انها لن تكتفي بهذه الذهبية، اذ بعثت برسالة قوية اللهجة إلى منافساتها مفادها «أريد الفوز بذهبيتين هنا في طوكيو. أتعامل مع كل سباق على حدة، وميدالية 1500 م الآن في جيبي لذا سأركز الآن على سباق 5 الاف م وأحاول الفوز به».

تحدثت عن احتفاظها بالمعدن الأصفر قائلة «إن الدفاع عن لقبي والفوز بالميدالية الذهبية الرابعة هو شعور رائع».

وأضافت «أردت فقط أن أكون على سجيتي. بعد تسجيل الرقم القياسي العالمي في يوجين، قلت لنفسي: +يجب أن أذهب إلى طوكيو وأدافع عن لقبي+. كنت أعلم أنني أستطيع تحقيق ذلك بثقة».

أنجبت ابنتها ألين في يونيو 2018، ولم تتراجع عن المشاركة في المضمار منذ ذلك الحين «هذه الرياضة تُحفزني. أحتاج إلى بذل قصارى جهدي لأكون الأفضل».

وأردفت قائلة «فزت هنا في عام 2021 (في الأولمبياد) مباشرة بعد انجابي، لذا فإن عودتي إلى هنا والفوز مجددا يعني أني أستطيع أن أُهدي ميدالية ذهبية جديدة لابنتي».

حددت الكينية إيقاع السباق منذ بدايته، فتصدرت من دون أن تترك أي مجال لمنافساتها وفرضت عليهن وتيرة سريعة.

أضافت في سن الـ31 عاما ذهبية طوكيو إلى المعدن الاصفر في لندن 2017 ويوجين 2022 وبودابست 2023 وأولمبياد ريو 2016 وطوكيو 2021 وباريس 2024 وحفرت اسمها بين أفضل العداءات في تاريخ المسافات المتوسطة.