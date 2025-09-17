نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت بايرن ميونخ LIVE.. رابط مشاهدة بايرن ميونخ × تشيلسي بث مباشر مجاني بجودة عالية في المقال التالي

يلا شوت بايرن ميونخ LIVE.. رابط مشاهدة بايرن ميونخ × تشيلسي بث مباشر مجاني بجودة عالية.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية حول العالم مساء اليوم إلى ملعب "أليانز أرينا" في ألمانيا، حيث يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره الإنجليزي تشيلسي في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتعد المباراة واحدة من أقوى قمم الجولة، إذ يدخل العملاق البافاري المباراة بمعنويات مرتفعة بعد بداية مثالية في الدوري الألماني، بينما يسعى البلوز لإثبات نفسه أمام بطل البوندسليغا وتحقيق انطلاقة قوية في مشواره القاري.

وتحمل هذه المواجهة طابعًا خاصًا لعشاق البطولة، خاصة وأنها تأتي في ظل النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، الذي أضاف المزيد من الإثارة بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 فريقًا وإلغاء نظام المجموعات التقليدي، ما يجعل كل مباراة ذات أهمية كبرى في حسابات التأهل.

بايرن ميونخ ضد تشيلسي

موعد مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري الأبطال

تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على أرضية ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ.

وتأتي هذه المواجهة ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

القنوات الناقلة للمباراة

تنفرد شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية بنقل المباراة حصريًا في مصر والشرق الأوسط، حيث سيتم بث اللقاء عبر قناة beIN SPORTS 4 HD بجودة عالية، مع تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد المباراة، تضمن للمشاهد متابعة أدق التفاصيل.

طاقم التحكيم

يقود المباراة طاقم تحكيم إسباني بقيادة الحكم الدولي خوسيه ماريا سانشيز، ويعاونه كل من راؤول كابانييرو وإنيجو برييتو كمساعدين، بينما يتولى كارلوس ديل سيرو جراندي مهمة حكم الفيديو المساعد (VAR)، ويساعده الهولندي روب ديبرينك، مع وجود الإسباني جييرمو كوادره فرنانديز كحكم رابع.

وضعية الفريقين قبل المباراة

يدخل بايرن ميونخ المباراة وهو في صدارة الدوري الألماني برصيد 9 نقاط بعد تحقيقه العلامة الكاملة في أول 3 مباريات، ما يمنحه دفعة معنوية قوية للاستمرار في سلسلة انتصاراته على الصعيد الأوروبي.

أما تشيلسي، فيأتي اللقاء بعد بداية متذبذبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، لكنه يأمل في تقديم عرض قوي على أرض العملاق البافاري لتعويض جماهيره.

النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

يشهد موسم 2025-2026 إقامة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بالآلية الحديثة، حيث تشارك 36 فريقًا بدلًا من 32، ويلعب كل فريق 8 مباريات في مرحلة الدوري (4 على أرضه و4 خارج ملعبه) ضد فرق من المستويات المختلفة.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق من المركز التاسع حتى الـ24 ملحقًا من مباراتي ذهاب وإياب للتأهل إلى ثمن النهائي أما الفرق التي تحتل المراتب من 25 حتى الأخيرة فتودع المسابقة مباشرة.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد بايرن ميونخ

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو – تشالوباه – أدارابيويو – كوكوريلا

خط الوسط: إنزو فيرنانديز – كول بالمر – كايسيدو

خط الهجوم: إستيفانو – بيدرو – نيتو

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد تشيلسي

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: لايمر – جوناثان تاه – أوباميكانو – ستانيشيتش

خط الوسط: كيميتش – جنابري – جوريتسكا

خط الهجوم: مايكل أوليز – هاري كين – لويس دياز

