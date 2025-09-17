نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا: سعيد بعودة دي بروين إلى ملعب الاتحاد.. ونركز على بداية قوية في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته البالغة بعودة النجم البلجيكي كيفن دي بروين إلى ملعب الاتحاد، ولكن هذه المرة بقميص فريقه الجديد نابولي الإيطالي، الذي انتقل إليه خلال فترة الانتقالات الماضية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في مواجهة مرتقبة تنطلق صافرتها عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

جوارديولا يتحدث عن مواجهة نابولي ودوري الأبطال

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، تلقى جوارديولا سؤالًا حول ما إذا كان يعتبر مانشستر سيتي أحد أبرز المرشحين للتتويج بالبطولات الأوروبية هذا الموسم، فأجاب قائلًا: "يبدو أننا لسنا كذلك. نحن سعداء بوصولنا إلى هذه المرحلة مجددًا بعد المشوار الطويل الذي خضناه الموسم الماضي. الآن تركيزنا منصب فقط على مباراة الغد، ونطمح لأن نحقق بداية قوية في البطولة."

وأضاف المدرب الإسباني أن البطولة دائمًا ما تكون مليئة بالتحديات، مشيرًا إلى أن أي تعثر في الجولة الأولى قد يصعّب مهمة الفريق لاحقًا. واستشهد بالموسم الماضي حينما تعادل السيتي في مباراته الافتتاحية أمام إنتر ميلان، مؤكدًا أن الفريق يأمل هذا الموسم في تحقيق بداية أفضل.

التركيز على كل مباراة بشكل منفصل

وأكد جوارديولا أن فلسفته لم تتغير منذ توليه قيادة مانشستر سيتي، موضحًا: "الأولوية دائمًا للمباراة القادمة، هذا هو مبدئي منذ وصولي إلى هنا. لا أحد يمكنه أن يختار البطولات التي يريد الفوز بها. بعد عشرة أيام ستكون مباراة هدرسفيلد في الدوري الأهم بالنسبة لنا، ولذلك نحن نتعامل مع كل مباراة بالجدية الكاملة."

إشادة بالحارس دوناروما

وفي سياق آخر، حرص جوارديولا على توجيه إشادة خاصة لحارس مرماه جيانلويجي دوناروما، قائلًا: "على مدار العقد الأخير كنا محظوظين بامتلاك حراس مرمى رائعين. جيجي يواصل تقديم مستويات كبيرة، ورغم أنه لا يزال في السادسة والعشرين من عمره، إلا أنه يملك خبرة طويلة ويُعد واحدًا من أفضل الحراس في العالم."