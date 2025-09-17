الرياضة

صلاح سليمان: الأهلي سينافس بقوة على لقب الدوري هذا الموسم رغم تراجع نتائجه

أحمد جودة - القاهرة - أكد صلاح سليمان نجم نادي الزمالك السابق، أن الأهلي سيعود للمنافسة على بطولة الدوري الممتاز رغم التعثرات الأخيرة في المسابقة.

وقال صلاح سليمان في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الأهلي سيعود للمنافسة مرة أخرى، ومصير الزمالك في التتويج بالدوري بين أيدي لاعبي الزمالك

وأضاف: أجانب الزمالك هذا الموسم أفضل من المواسم الماضية، والزمالك هو منافس الأهلي على لقب الدوري هذا الموسم وحالة الأهلي ستعود مرة أخرى واستحالة أن يفضل الأهلي على هذه الحالة

وتابع: عجبني أداء الزمالك أمام المصري البورسعيدي، والزمالك يمتلك كواليتي لاعبين مميز، ومازال مبكرا للحديث عن بطل الدوري المصري الممتاز، ولكن الزمالك سينافس الأهلي على لقب الدوري هذا الموسم.

