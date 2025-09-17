الرياضة

صلاح سليمان: " متشائم" من مواجهة الزمالك والاسماعيلي بسبب حكم المباراة أمين عمر

أبدى صلاح سليمان نجم نادي الزمالك السابق، تحفظه على تعيين أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والإسماعيلي غدا في الدوري المصري الممتاز.

وقال صلاح سليمان في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: مباراة الزمالك والإسماعيلي مباراة صعبة وهامة لكلا الفريقين، الإسماعيلي يمتلك لاعبين شباب لا يمتلكون خبرات ولكن هذا لن يضعف من صعوبة المباراة.

وأضاف: التحكيم هذا الموسم يمر بفترة جيدة، ولكن هناك بعض التفاصيل على أمين عمر حكم اللقاء، ولكن لدي تحفظات على أمين عمر في بعض المباريات ورغم ذلك أنا متشائم من تعيينه لمباراة الغد.

وتابع: الزمالك مقفول عليه بشكل جيد منذ بداية الدوري الممتاز هذا الموسم، الزمالك يمتلك كواليتي لاعبين مميز، ومازال مبكرا للحديث عن بطل الدوري المصري الممتاز، ولكن الزمالك سينافس على لقب الدوري هذا الموسم.
 

