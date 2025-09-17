نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة يكشف أسرار زيارة الخطيب لياسين منصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد شبانة إن "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جمعته جلسة مع ياسين منصور رجل الأعمال في مكتب الأخير داخل القرية الذكية على مسمع ومرىء من الجميع وهناك من يحاول أن ينفي انعقاد هذه الجلسة"

شبانة يكشف أسرار زيارة الخطيب لياسين منصور

واضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم: "هذا اللقاء شيء من اثنين أما أن الخطيب يقنع منصور بالترشح لرئاسة الأهلي ويقول له "آمن على الأهلي معك من بعدي" أو محاولة إقناعه بالترشح معه في القائمة على منصب النائب ويكون ياسين خير من يستند إليه".

وأكمل: "الأهلي اعتمد كثيرًا على النائب في إدارة رئيس النادي وحدثت كثيرًا في ولاية صالح سليم وحسن حمدي"

واختتم حديثه: "هذا كان الهدف من زيارة الخطيب لياسين منصور في مكتبه بالقرية الذكية ولم تكن بهدف الصداقة أو إنها زيارة عادية".

