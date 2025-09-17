نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب كبد: إمام عاشور يحتاج إلى ما لا يقل عن 3 أسابيع من أجل التعافي من فيروس A في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الدكتور اشرف عمر استاذ الكبد والجهاز الهضمي كلية طب القصر العيني ورئيس جمعية سرطان الكبد، عن تفاصيل إصابة إمام عاشور لاعب الأهلي بفيروس A، وموعد تعافيه من الفيروس.

وقال عمر في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: فيروس A زي فيروس الدم لا يسبب أي أزمات مزمنة على الكبد، ولكن أزمته أنه يسبب التهاب حاد في ارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف: فيروس A خطورته على السن الكبير، وهذا الفيروس ينتقل عن طريق الأكل والشرب، وهو فيروس معدي للغاية، ولكنه هو فيروس غير خطير، وكل صغار السن معرضون للإصابة بفيروس أ.

وتابع: الفرق التي تسافر خارج مصصر أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات المعدية لذلك لا بد من التطعيم بشكل جيد قبل السفر لا سيما البلاد الإفريقية.

وأختتم: إمام عاشور ممنوع تماما أن يخوض أي مجهودات عضلية في الوقت الحالي، ويحتاج ما لا يقل عن 3 أسابيع من أجل التعافي بشكل تماما ويكون جاهزا للمباريات.

