نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: الخطيب سيترأس اجتماع الاهلي يوم الاثنين القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، سيترأس اجتماع مجلس الإدارة يوم الإثنين المقبل.

كريم رمزي: الخطيب سيترأس اجتماع الاهلي يوم الاثنين القادم

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الخطيب سيغادر لأداء مناسك العمرة يوم الجماعة المقبلة، على أن يعود بعدها إلى مصر وسيترأس اجتماع مجلس الإدارة يوم الإثنين المقبل وهو اجتماع هام للغاية وحاسم.

وأضاف: الخطيب سيذهب اليوم لمتابعة بداية اعمال حفر لحمام السباحة لفرح التجمع الجديد للنادي الأهلي، على أن يستعد إلى السفر للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وتابع: محمود الخطيب تلقى ضغوطات كبيرة خلال الساعات الماضية، من أجل التراجع عن قراره بعدم الترشح في انتخابات النادي الأهلي المقبلة من محبي النادي وبعض المسؤولين في الرياضة المصرية من أجل التراجع عن قراره.

وأردف: الخطيب اقترب من الترشح لانتخابات النادي الأهلي المقبلة، استجابة لمحبي النادي الأهلي ومشجعي الفريق رغم حالته الصحية في الوقت الحالي.

وواصل: حسام غالي أرتكب خطأ بتصريحاته الأخيرة، على الرغم من أنه يمتلك كل المقومات لتولي رئاسة النادي الأهلي، وهو خسر ذلك بتصريحاته الأخيرة.

