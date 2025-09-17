نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. إيقاف هويسن لمباراة واحدة رغم استئناف ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قررت إيقاف مدافع ريال مدريد دين هويسن لمباراة واحدة، عقب البطاقة الحمراء التي حصل عليها أمام ريال سوسييداد.

وجاء القرار رغم الاستئناف الذي تقدم به النادي الملكي لإلغاء الطرد الذي أشهره الحكم خيسوس جيل مانزانو، حيث تم رفض الطلب مبدئيًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد تعتزم تقديم استئناف جديد للجنة الاستئناف، في محاولة لتمكين اللاعب من خوض مواجهة الفريق المقبلة أمام إسبانيول يوم السبت على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس للفريق، الذي يعاني من نقص واضح في عناصر الخط الخلفي، إذ يفتقد خدمات أنطونيو روديغر بداعي الإصابة، إضافة إلى ترينت ألكسندر أرنولد الذي تعرض لإصابة عضلية خلال لقاء دوري أبطال أوروبا الأخير.

وفي حال فشل الاستئناف، سيتجه المدرب إلى الاعتماد على ماركو أسينسيو أو دافيد ألابا كخيارات بديلة لتعويض غياب هويسن.

وبحسب "ماركا"، فإن ريال مدريد سيبني طعنه على تحليل لجنة الحكام الإسبانية، التي اعتبرت أن القرار الأنسب كان منح بطاقة صفراء فقط، لكنها في الوقت نفسه بررت غياب تدخل تقنية الفيديو (VAR) عن اللقطة.