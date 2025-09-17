نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يفعل برشلونة دون لامين يامال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتقد فريق برشلونة الإسباني خدمات نجمه لامين يامال في مباراته الافتتاحية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وتم الإعلان عن قائمة الفريق المسافرة لإنجلترا بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك صباح يوم الأربعاء، قبيل صعود اللاعبين إلى الطائرة لملاقاة فريق المدرب إيدي هاو.

ولم يكن يامال ضمن المختارين، إذ يواصل الجناح الإسباني المتألق تعافيه من إصابة في الفخذ أجبرته على الغياب عن فوز برشلونة الكاسح 6-0 على فالنسيا بالدوري الإسباني، يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يبقى اللاعب الشاب البالغ عمره 18 عاما، في إقليم كتالونيا لرفع لياقته البدنية قبل مباراة الفريق المقبلة بالدوري الإسباني ضد خيتافي، يوم الأحد المقبل.

وغاب يامال عن برشلونة في ست مباريات منذ انضمامه للفريق الأول، فاز الفريق في ثلاث مباريات، وخسر اثنين، وتعادل في مباراة واحدة.

وتفوق برشلونة، في غياب نجمه الشاب، على بريست الفرنسي ويونيون ديبورتيفا بارباسترو وفالنسيا، فيما تعادل مع سيلتا فيغو وخسر أمام ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد.