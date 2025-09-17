نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناشئو الأهلي أبطال الجمهورية في ألعاب القوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُوج فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي ببطولة الجمهورية تحت 16 سنة "بنين وبنات"، والتي أقيمت على ملعب ستاد الإسماعيلية على مدار ثلاثة أيام، وسط منافسات قوية بين أكثر من 8 أندية.

ونجح الأهلي في حصد المركز الأول بجدارة بعد أن جمع 26 ميدالية متنوعة، بواقع 14 ميدالية للبنين و12 للبنات، بمشاركة 22 لاعبًا و17 لاعبة.

وجاءت حصيلة ميداليات البنين: 5 ذهبيات، 3 فضيات، و6 برونزيات، فيما حققت لاعبات الأهلي: 7 ذهبيات، فضية واحدة، و4 برونزيات.

وشهدت المنافسات تألق عدد من اللاعبين، حيث توج مازن سعيد شبانة بالميدالية الذهبية في منافسات الوثب العالي بعد اجتياز ارتفاع 1.83 متر متفوقًا على منافسيه من نادي الشمس،و الزمالك وسموحة والزهور والنصرويدين لاعب الأهلي بالفضل إلي مدربه القدير الكابتن أيمن الصعيدي مدرب المنتخب الوطني السابق والنادي الأهلي الحالي، فيما حطم أسامة أحمد الرقم المصري السابق في منافسات دفع الجُلة مسجلًا 18.53 متر.

كما فاز شادي أمين بالمركز الأول في رمي الرمح، وحقق كل من نورهان كمال، روان رضا، ريناد أسامة، تمارا إيهاب ذهبية التتابع 4×75 متر، فيما تألق عبدالله جلال في منافسات المركب، وعبدالرحمن طه في القفز بالزانة.

واصلت ريناد أسامة التألق بعد تتويجها بذهبية 80 متر عدو، كما فاز أيمن عبدالله بسباق 200 متر، وحصد فريق الأهلي ذهبية التتابع 4×200 متر عن طريق: حسن محسن، أحمد عيد، صلاح الدين ماجد، نضال محمد، فيما فاز الفريق المختلط "روان رضا، ريناد أسامة، ملك حازم، أيمن عبدالله" بنفس السباق.

كما أحرزت لمي عماد ذهبية رمي الرمح، وتوجت نورهان كمال بالمركز الأول في الوثب الطويل.

من جانبه، أعرب ياسر داوود رئيس جهاز ألعاب القوى بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالإنجاز، مؤكدًا أن الأهلي واصل تربعه على القمة كأكثر نادٍ تتويجًا بالميداليات. وأشاد بالدعم الكبير من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الذي لا يدخر جهدًا في سبيل رفع اسم الأهلي على منصات التتويج.

وأضاف أن إدارة القلعة الحمراء تعمل دائما علي التفوق في جميع الألعاب الفردية والجماعية، ولا ينصب مجهود مسئولي النادي فقط علي اعتلاء منصة التتويج ببطولات كرة القدم، بشكل يرسخ أن الأهلي يعمل دائما علي نجاح المنظومة الرياضية علي الأصعدة كافة.

وأوضح أن دعم الإدارة، وعلي رأسها محمود الخطيب، لعب دورا مؤثرا في الظهور الرائع لناشئين ألعاب القوى بالقلعة الحمراء في الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن المستقبل سيشهد حصد نجوم ألعاب القوى بالأهلي للبطولات المحلية والقارية، إثر العمل بشكل احترافي من قبل جميع أفراد المنظومة