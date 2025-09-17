نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر نحو استاد أنفيلد، حيث يستضيف المواجهة المرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب أنفيلد، القمة النارية بين ليفربول وأتلتيكو مدريد، ضمن فعاليات الجولة الأفتتاحية من مباريات بطولة الشامبيونزليج.

ويدير اللقاء تحكيميًا الحكم الدولي الإيطالي ماوريتسيو مارياني، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب انفيلد معقل الريدز.

وتنطلق المباراة اليوم الأربعاء الموافق17 سبتمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD3.

