نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أسماء بارزة من البريميرليج".. قائمة مختصرة لخليفة روبن أموريم في مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتزايد التكهنات حول مستقبل المدرب روبن أموريم مع مانشستر يونايتد في ظل التقارير التي تشير إلى إمكانية إقالته قريبًا، حيث كشفت صحيفة ديلي ستار عن قائمة بأبرز الأسماء التي يُحتمل أن تتولى قيادة الفريق في حال رحيل المدرب الحالي

وتضم القائمة المدير الفني لكريستال بالاس أوليفر جلاسنر الذي أثبت قدراته الفنية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى المدير السابق للمنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت المعروف بخبرته الواسعة في التعامل مع اللاعبين الشباب

كما يوجد ماركو سيلفا مدرب فولهام الذي يتمتع بسجل جيد في إنعاش الفرق وتحسين نتائجها، وأندوني إراولا مدرب بورنموث الذي يصعد بسرعة على مستوى التدريب ويحقق نتائج مميزة مع فريقه الحالي

ويأتي اختيار هؤلاء المدربين بناءً على قدرتهم على التكيف مع ضغوط الدوري الإنجليزي الممتاز ورغبتهم في تطوير فرقهم والنجاح في بيئات تنافسية عالية

في الوقت نفسه، تواصل إدارة مانشستر يونايتد مراقبة الوضع عن كثب وترقب قراراتها النهائية بناءً على أداء الفريق في المباريات القادمة