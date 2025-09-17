نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبن أموريم يواجه اختبارًا حاسمًا في أولد ترافورد مع مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش المدير الفني البرتغالي روبن أموريم فترة مصيرية مع مانشستر يونايتد حيث تحدد المباريات الثلاث القادمة بشكل كبير مستقبله في قيادة الفريق داخل قلعة أولد ترافورد

وتأتي هذه المرحلة الحاسمة بعد تراجع نتائج الفريق وعدم استقراره التكتيكي الذي أثار قلق جماهير النادي والإدارة على حد سواء مما وضع أموريم تحت ضغط هائل لتحقيق نتائج إيجابية في أقرب وقت ممكن

ويواجه مانشستر يونايتد تحديات كبيرة خلال هذا التوقيت حيث سيخوض مباريات حاسمة في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى منافسات أخرى قد تؤثر على تقييم أداء المدرب بشكل نهائي

مصادر مقربة من النادي أكدت أن الإدارة تراقب عن كثب أداء الفريق في هذه المباريات الثلاث وتدرس إمكانية استمرار أموريم أو التوجه لخيار آخر في حال استمرار النتائج المخيبة

أما بالنسبة للمدرب نفسه فقد أبدى استعداده الكامل لمواجهة الضغوط والعمل على تحسين أداء الفريق وتجاوز هذه المرحلة الصعبة