نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورنموث يستعد لتكثيف مفاوضات تجديد عقد مدربه أندوني إراولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتزم إدارة نادي بورنموث تصعيد محادثات تجديد عقد المدرب الإسباني أندوني إراولا خلال الشهر القادم في محاولة لتأمين استمراره مع الفريق قبل انتهاء عقده الحالي الصيف المقبل

ويأتي هذا التحرك بعدما حقق إراولا تقدمًا ملموسًا مع الفريق حيث قاد بورنموث إلى نتائج إيجابية أثبتت نجاح خطته التكتيكية وأسلوبه التدريبي مما دفع الإدارة إلى إيلاء أهمية كبيرة لملف تجديد العقد

ويمتد عقد إراولا الحالي حتى صيف عام ألفين وستة وعشرين مما يضع النادي في موقف حساس يستوجب اتخاذ قرار سريع لتجنب فقدان المدرب في سوق الانتقالات الصيفية القادمة

ويتوقع أن تتضمن المفاوضات بنودًا تحفيزية وشروطًا تضمن استمرار المدرب في تنفيذ رؤيته الفنية ومواصلة تطوير الفريق الذي يأمل في التقدم أكثر في الدوري الإنجليزي

يبدي أندوني إراولا تفهمًا للظروف التي يمر بها النادي وأبدى رغبة في الاستمرار لكنه في الوقت نفسه ينتظر عرضًا رسميًا يليق بمكانته وجهوده مع الفريق