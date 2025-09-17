نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يضع نجم برشلونة ضمن أولوياته لتعويض كوناتي في حال انتقاله إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي ليفربول الإنجليزي في التحرك خلف الكواليس لتأمين بديل محتمل للمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي في ظل التقارير المتزايدة التي تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة

ووفقًا لما أوردته صحيفة فيتشاخيس الإسبانية فإن إدارة ليفربول تضع الدولي الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة ضمن قائمة أهدافها الرئيسية لتعزيز الخط الخلفي في حال رحيل كوناتي الذي يثير اهتمام ريال مدريد الباحث عن تدعيم دفاعه بلاعب جاهز وقادر على قيادة الخط الخلفي لسنوات قادمة

أراوخو البالغ من العمر ستة وعشرين عامًا يتمتع بمرونة تكتيكية كبيرة حيث يمكنه اللعب كقلب دفاع أو كظهير أيمن وهو ما يجعله خيارًا مغريًا للمدرب الجديد في ليفربول خاصة في ظل رغبته في بناء فريق قوي ومتوازن دفاعيًا

ويمثل أراوخو أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل برشلونة خلال المواسم الأخيرة إلا أن وضع النادي المالي قد يجبره على النظر في العروض الكبيرة المقدمة لبعض نجومه خاصة إذا تجاوزت قيمة الصفقة حاجز الثمانين مليون يورو

من جهة أخرى فإن ليفربول يتعامل مع موقف كوناتي بحذر إذ لا يزال اللاعب مرتبطًا بعقد مع النادي ولم يصدر أي موقف رسمي بشأن رغبته في الرحيل لكن اهتمام ريال مدريد الجاد قد يغير المعادلة ويجبر النادي الإنجليزي على اتخاذ خطوات سريعة في سوق الانتقالات

في حال قرر كوناتي خوض تحد جديد في العاصمة الإسبانية فإن ليفربول سيكون مستعدًا للتحرك الفوري نحو أراوخو في صفقة من المتوقع أن تكون واحدة من أبرز الانتقالات الدفاعية في أوروبا