نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة القرن.. لابورتا يحلم بضم نجم مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، ما يزال مهووسًا بفكرة التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، ليكون خليفة طويل الأمد للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

صفقة القرن.. لابورتا يحلم بضم نجم مانشستر سيتي

وبحسب صحيفة إل ناسيونال، فإن إدارة برشلونة تخطط لمحاولة خطف صفقة مدوية الصيف المقبل، رغم الأزمة المالية التي تضرب النادي الكتالوني. ليفاندوفسكي (37 عامًا) من المنتظر أن يغادر بنهاية عقده هذا الموسم، بعد ثلاثة أعوام قضاها قادمًا من بايرن ميونخ، ورغم استمرار أهميته الهجومية، إلا أن المدرب هانسي فليك بدأ في إدارة دقائق لعبه بحذر عقب إصابته في فترة التحضير.

ورغم مساهمة فيران توريس بالأهداف، إلا أن الشكوك ما تزال قائمة حول قدرته على قيادة الخط الأمامي بشكل ثابت، ما جعل لابورتا والمدير الرياضي ديكو يضعان على رأس أولوياتهما التعاقد مع مهاجم صريح من الطراز الأول، وهالاند يتصدر القائمة بلا منازع.

النجم النرويجي، البالغ من العمر 24 عامًا، جدد عقده مع مانشستر سيتي في يناير الماضي حتى عام 2034، مع إلغاء بند الشرط الجزائي. ويتقاضى راتبًا أسبوعيًا يقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني، مسجلًا 111 هدفًا في 126 مباراة منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند مقابل 51 مليون جنيه إسترليني في 2022، محققًا لقبين في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا تحت قيادة بيب غوارديولا.

ورغم صعوبة الصفقة، يعتقد لابورتا أن أي تراجع في مستوى سيتي قد يدفع هالاند لإعادة التفكير في مستقبله، لذلك فإن خطط برشلونة تركز على محاولة التعاقد معه بحلول عام 2026.

وفي الوقت ذاته، يواجه برشلونة أزمات خارج الملعب أيضًا، إذ تأجلت عودته إلى ملعب "كامب نو" بعد تأخيرات جديدة في مشروع إعادة البناء الذي تبلغ قيمته 1.25 مليار جنيه إسترليني، ليضطر الفريق إلى خوض مبارياته أمام 6 آلاف مشجع فقط في ملعب "يوهان كرويف"، ما أثار غضب الجماهير الكتالونية.