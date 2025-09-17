نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم آرسنال السابق: تشكيلة تشيلسي تناسب أموريم أكثر من مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد نجم آرسنال السابق بول ميرسون وضعية المدرب البرتغالي روبن أموريم مع مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن فلسفته التكتيكية كانت لتنجح بشكل أفضل مع تشيلسي مقارنةً بالشياطين الحمر.

إحصائية مقلقة

أموريم تلقى هزيمته العشرين كمدرب ليونايتد في ديربي مانشستر الأحد الماضي، حيث خسر فريقه بثلاثية نظيفة أمام سيتي. الهزيمة كانت السادسة عشرة في الدوري الإنجليزي من أصل 31 مباراة، لتترك الفريق في النصف السفلي من جدول الترتيب، بينما يحافظ تشيلسي على سجله الخالي من الهزائم بعد أربع جولات.

ميرسون: أسلوبه لا يناسب يونايتد

وقال ميرسون في تصريحات لشبكة Sky Sports: "أسلوب أموريم يمثل مشكلة. لن يغير طريقته، فهو يصر على اللعب بثلاثة مدافعين وأظهرة جناح متقدمة. لكن المشكلة أن يونايتد لا يملك اللاعبين المناسبين لهذا النظام".

وأضاف: "في تشيلسي، كان الأمر سيكون مختلفًا، لديهم أظهرة عالمية مثل ريس جيمس ومالو غوستو، وأفضل لاعب ارتكاز في الدوري، مويسيس كايسيدو. أما في يونايتد، فالأظهرة بعيدة تمامًا عن المستوى، ولا يوجد حيوية في خط الوسط".

انتقادات متكررة

المدرب البرتغالي يواجه منذ وصوله إلى أولد ترافورد انتقادات بسبب تمسكه بخطة 3-4-3، والتي لا تناسب عناصر الفريق. ومع الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي (3-0)، تجددت الانتقادات بشكل أكبر.

سكولز: الجميع يعرف كيف سيلعب يونايتد

أسطورة يونايتد بول سكولز هاجم هو الآخر أسلوب المدرب في برنامج The Good the Bad and the Football: "الجميع يعرف كيف سيلعب يونايتد مع أموريم، وهذا يجعل مواجهتنا سهلة. أي مدرب في البريميرليغ قادر على قراءتنا وهزيمتنا".

أسوأ مدرب منذ الحرب العالمية الثانية

إحصائيًا، يملك روبن أموريم الآن أسوأ نسبة فوز لأي مدرب لمانشستر يونايتد منذ الحرب العالمية الثانية، كما يحتل الفريق المركز الأخير بين الأندية الكبرى المستمرة في الدوري منذ تعيينه في نوفمبر 2024.