تشيلسي يتحرّك بقوة لضم نجم إنجلترا الشاب آدم وارتون

أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي تشيلسي خطوات فعلية نحو التعاقد مع نجم خط وسط كريستال بالاس والمنتخب الإنجليزي تحت 21 عامًا، آدم وارتون، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل سعي النادي اللندني لتعزيز خط الوسط بلاعبين شباب أصحاب جودة عالية.

وبحسب ما كشفه موقع Teamtalk، فإن إدارة تشيلسي تعمل حاليًا على إعداد عرض رسمي لضم اللاعب، وسط تفاؤل داخل النادي بإمكانية حسم الصفقة في يناير، قبل أن يتدخل منافسون آخرون في السباق.

لماذا يريده تشيلسي؟

تشيلسي يسعى لتجديد دمائه في خط الوسط، خاصة مع تراجع مستوى بعض اللاعبين.

كما ترى الإدارة أن التعاقد معه في يناير سيكون بمثابة استثمار ذكي قبل أن ترتفع قيمته السوقية أو يخطفه نادٍ آخر.