نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الدوري المصري رحلته من جديد، بافتتاح الجولة السابعة من المسابقة اليوم بثلاث مباريات مهمة.

وشهدت الجولة الماضية أحداث كبيرة على رأسها تعثر الأهلي من جديد أمام إنبي وعودة وادي دجلة أمام كهرباء الإسماعيلية وأخيرا غياب بيراميدز عن المشاركة بداعي التواجد في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ونستعرض في دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في الجولة السابعة والقنوات الناقلة:-

مقاولون العرب أمام فاركو - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الجونة أمام بتروجيت - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

المصري أمام غزل المحلة - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

